Ascolti tv ‘Cuori 3’ su Rai1 vince il prime time con il 17,7% di share
Rai1 ha conquistato il primo posto nel prime time di ieri sera grazie a ‘Cuori 3’, che ha attirato il 17,7% degli spettatori. La fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari ha registrato circa 2 milioni di telespettatori, dimostrando ancora una volta la popolarità del programma. Quasi 1,5 milioni di italiani hanno scelto di sintonizzarsi sulla rete pubblica per seguire la storia.
(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con ‘Cuori 3’, la fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari, che ha totalizzato 2.968.000 telespettatori e il 17,7% di share. Secondo gradino del podio per Rai2 con Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Il pattinaggio artistico, infatti, è stato seguito da 2.073.000 telespettatori raggiungendo uno share dell’11,7%. Terzo posto per ‘Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo’ condotto da Gerry Scotti che su Canale 5 ha interessato 1.682.000 telespettatori (share del 13,6%). Fuori dal podio sul Nove ‘Che Tempo Che Fa’ ha interessato 1.506. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Ascolti tv, ‘Don Matteo 15’ vince il prime time con il 23% di share
Nella serata di giovedì 15 gennaio 2026, Rai1 ha conquistato il prime time con la puntata di 'Don Matteo 15', che ha registrato il 23% di share.
Ascolti tv, Rai1 con 'L'Altro Ispettore' vince ancora il prime timeLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
