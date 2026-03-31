ASCOLTI TV 30 MARZO 2026 | GUERRIERI GFVIP TORNA IL GIALAPPASHOW

Da bubinoblog 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 30 marzo 2026, la programmazione televisiva ha visto la conclusione della stagione di Guerrieri, mentre il Grande Fratello Vip ha trasmesso una nuova puntata. Inoltre, è tornato il GialappaShow, condotto dai comici noti per il loro stile satirico. I dati sugli ascolti delle trasmissioni sono stati pubblicati e analizzati nei report giornalieri.

ASCOLTI TV 30 MARZO 2026 • LUNED Ì •. Gli ascolti tv di lunedì 30 marzo 2026 con il finale di stagione di Guerrieri, una nuova puntata del Grande Fratello Vip e il ritorno del GialappaShow. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1  – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x Guerrieri: La Regola dell’Equilibrio –... 🔗 Leggi su Bubinoblog

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