ASCOLTI TV 30 MARZO 2026 | GUERRIERI GFVIP TORNA IL GIALAPPASHOW

Il 30 marzo 2026, la programmazione televisiva ha visto la conclusione della stagione di Guerrieri, mentre il Grande Fratello Vip ha trasmesso una nuova puntata. Inoltre, è tornato il GialappaShow, condotto dai comici noti per il loro stile satirico. I dati sugli ascolti delle trasmissioni sono stati pubblicati e analizzati nei report giornalieri.

ASCOLTI TV 30 MARZO 2026 • LUNED Ì •. Gli ascolti tv di lunedì 30 marzo 2026 con il finale di stagione di Guerrieri, una nuova puntata del Grande Fratello Vip e il ritorno del GialappaShow. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x Guerrieri: La Regola dell’Equilibrio –... 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 30 MARZO 2026: GUERRIERI, GFVIP, TORNA IL GIALAPPASHOW Articoli correlati Ascolti tv lunedì 30 marzo: Guerrieri, Grande Fratello Vip, Stasera a letto tardiAscolti tv lunedì 30 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 30... Leggi anche: Ascolti tv 30 marzo 2026: Guerrieri – La regola dell’equilibrio, Grande Fratello Vip, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna| Dati Auditel Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Ascolti tv ieri 29 marzo, chi ha vinto tra 'Imma Tataranni' e 'Chi vuol essere milionario'?; Ascolti Tv ieri (29 marzo): finale col botto per Imma Tataranni, Gerry Scotti e a picco; Ascolti tv, De Martino accelera mentre Scotti... Chi vince tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna? I dati Auditel dell'access prime time; Ascolti tv, Amici trionfa (grazie a Zendaya, Robert Pattinson e Belen), Canzonissima in forte calo. Ascolti tv 30 marzo: l’ultima puntata di Guerrieri contro il GFVip e il debutto del GialappaShow: dati in aggiornamentoLa sfida degli ascolti tv nella prima serata di lunedì 30 marzo. Su Rai1 è andata in onda l’ultima puntata della fiction Guerrieri-La regola dell’equilibrio, mentre su Canale 5 continua l’appuntamento ... fanpage.it Anche ieri ottimi ascolti per Che Tempo Che Fa sul Nove, con 1,6 milioni di telespettatori e l’8,1% di share, con un picco al 9%, confermandosi sul podio dei programmi più visti. Con 11 milioni di visualizzazioni e 300 mila interazioni, si conferma il programma t - facebook.com facebook Ascolti fantastici su Sky per Sinner-Lehecka: oltre 700 mila per il successo dell'azzurro x.com