Ascolti tv lunedì 30 marzo | Guerrieri Grande Fratello Vip Stasera a letto tardi

Lunedì 30 marzo 2026, i dati di ascolto televisivo hanno mostrato che su Rai 1 è stato trasmesso il programma “Guerrieri”. La serata ha visto anche la messa in onda di “Grande Fratello Vip” e “Stasera a letto tardi”, con risultati di audience variabili. I numeri di ascolto sono stati raccolti e analizzati per determinare i programmi più seguiti durante la sera.

Ascolti tv lunedì 30 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 30 marzo 2026? Su Rai 1 è andato in onda Guerrieri. Su Rai 2 Stasera a letto tardi. Su Rai 3 Lo Stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Su Italia 1 Transporter Extreme. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 30 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 30 marzo 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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