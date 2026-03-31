Ascolti tv 30 marzo 2026 | Guerrieri – La regola dell’equilibrio Grande Fratello Vip Affari Tuoi La Ruota della Fortuna| Dati Auditel
Il 30 marzo 2026, i dati Auditel hanno evidenziato una sfida tra Rai 1 e Canale 5 con la trasmissione “Guerrieri – La regola dell’equilibrio” e il reality “Grande Fratello Vip 2026”. In questa giornata sono andate in onda anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. La concorrenza tra i due programmi ha attirato l’attenzione sui risultati di ascolto televisivo.
Ascolti tv 30 marzo 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Guerrieri – La regola dell’equilibrio ” contro il “ Grande Fratello Vip 2026 “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 30 marzo 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Guerrieri – La regola dell’equilibrio vs Grande Fratello Vip 2026 – Auditel ieri sera, 30 marzo 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Guerrieri – La regola dell’equilibrio” contro “Grande Fratello Vip 2026”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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