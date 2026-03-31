Ascolti tv 30 marzo 2026 | Guerrieri – La regola dell’equilibrio Grande Fratello Vip Affari Tuoi La Ruota della Fortuna| Dati Auditel

Il 30 marzo 2026, i dati Auditel hanno evidenziato una sfida tra Rai 1 e Canale 5 con la trasmissione “Guerrieri – La regola dell’equilibrio” e il reality “Grande Fratello Vip 2026”. In questa giornata sono andate in onda anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. La concorrenza tra i due programmi ha attirato l’attenzione sui risultati di ascolto televisivo.