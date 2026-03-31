Artemis II stavolta si parte davvero | dopo anni di annullamenti l’uomo torna quasi sulla Luna E sarà in diretta su YouTube

Dopo numerosi rinvii, si prepara il lancio della missione Artemis II, che porterà nuovamente l’uomo vicino alla Luna. La partenza avverrà in modo ufficiale, con la trasmissione in diretta su YouTube. Nel 1969, la prima volta che l’uomo si avvicinò al nostro satellite, la trasmissione televisiva italiana durò oltre 25 ore, culminando con il primo passo di Neil Armstrong alle 22:17.

Nel 1969 la diretta Rai condotta da Tito Stagno e Ruggero Orlando durò oltre 25 ore e si concluse con la celebre frase «Ha toccato!» alle 22:17, quando sui teleschermi degli italiani si vide Neil Armstrong compiere i primi passi sulla Luna. Stavolta, invece, la diretta è già in corso – ininterrottamente – dal 19 marzo su YouTube, dove la NASA trasmette tutti i preparativi della missione Artemis II. Missione che, a più di cinquant’anni dall’ultima volta, porterà il genere umano ad avvicinarsi alla Luna. Alle 18:14 di mercoledì 1° aprile (00:24 del 2 aprile in Italia) è previsto il lancio della capsula Orion: sarà il primo volo con equipaggio destinato a tornare oltre l’orbita terrestre dai tempi del programma Apollo. 🔗 Leggi su Open.online

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