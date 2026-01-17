Artemis 2 dopo 50 anni l’uomo torna a orbitare attorno alla Luna

La missione Artemis 2 segna il ritorno dell'uomo nell'orbita lunare dopo oltre 50 anni. Questo nuovo passo rappresenta un importante traguardo nelle esplorazioni spaziali, aprendo la strada a future missioni e alla possibilità di colonizzare ulteriormente il nostro satellite naturale. Con un approccio tecnico e scientifico, Artemis 2 rinnova l’interesse per l’esplorazione dello spazio e le capacità dell’umanità di raggiungere nuovi orizzonti.

Con la missione Artemis 2 il genere umano si prepara a tornare, dopo mezzo secolo, nell’orbita della Luna. Non si tratterà ancora di un allunaggio, ma di un passaggio storico: per la prima volta dall’epoca delle missioni Apollo, astronauti viaggeranno oltre l’orbita terrestre bassa e raggiungeranno il sistema Terra-Luna, inaugurando una nuova fase dell’esplorazione spaziale umana. La Nasa ha avviato il percorso di avvicinamento al lancio di Artemis 2, primo volo con equipaggio del programma Artemis. Il 17 gennaio è previsto il trasferimento del razzo Space Launch System (Sls) e della navetta Orion verso la rampa di lancio 39B del Kennedy Space Center, in Florida. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

