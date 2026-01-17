Artemis 2 dopo 50 anni l’uomo torna a orbitare attorno alla Luna
La missione Artemis 2 segna il ritorno dell'uomo nell'orbita lunare dopo oltre 50 anni. Questo nuovo passo rappresenta un importante traguardo nelle esplorazioni spaziali, aprendo la strada a future missioni e alla possibilità di colonizzare ulteriormente il nostro satellite naturale. Con un approccio tecnico e scientifico, Artemis 2 rinnova l’interesse per l’esplorazione dello spazio e le capacità dell’umanità di raggiungere nuovi orizzonti.
Con la missione Artemis 2 il genere umano si prepara a tornare, dopo mezzo secolo, nell’orbita della Luna. Non si tratterà ancora di un allunaggio, ma di un passaggio storico: per la prima volta dall’epoca delle missioni Apollo, astronauti viaggeranno oltre l’orbita terrestre bassa e raggiungeranno il sistema Terra-Luna, inaugurando una nuova fase dell’esplorazione spaziale umana. La Nasa ha avviato il percorso di avvicinamento al lancio di Artemis 2, primo volo con equipaggio del programma Artemis. Il 17 gennaio è previsto il trasferimento del razzo Space Launch System (Sls) e della navetta Orion verso la rampa di lancio 39B del Kennedy Space Center, in Florida. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Luna, il 17 gennaio Artemis 2 verso la rampa di lancio - Inizia il percorso di avvicinamento per il lancio di Artemis 2, la missione che dopo 50 anni porterà di nuovo degli astronauti nell’ orbita della Luna: è stato programmato per il 17 gennaio il ... ansa.it
Dopo mezzo secolo la NASA riaccende la corsa alla Luna: al via la missione Artemis 2 - Quattro astronauti voleranno oltre l’orbita terrestre bassa per un viaggio di circa 10 giorni, testando per la prima volta il sistema SLS- notizie.tiscali.it
Artemis 2, la NASA torna sulla Luna dopo 50 anni - La missione porterà quattro astronauti in orbita circumlunare, inaugurando una nuova fase dell’esplorazione umana oltre la Terra. msn.com
Artemis vs Apollo: NASA’s Massive Plan for a Permanent Moon Base
Rollout del razzo SLS della NASA dal VAB verso il pad di lancio 39b per Artemis II. TORNIAMO SULLA LUNA. PER RESTARCI. Arriverà al pad questa sera (6.5 km di distanza), dopo circa 10/12 di trasporto sul mega cingolato Crawler a 1.5 km/h di velocità. x.com
Inizia lento, a 1 km all’ora, un viaggio che poi ne supererà 39mila. È il primo passo della missione “Artemis 2”, che dovrà riportare un equipaggio sulla rotta Terra-Luna e ritorno, 53 anni dopo l’ultima missione. La missione più importante dell’anno - facebook.com facebook
