Artemis II slitta | il ritorno dell’uomo sulla Luna dovrà attendere

Il lancio di Artemis II è stato rinviato a causa di problemi tecnici con il razzo. La NASA ha deciso di posticipare la missione per garantire la sicurezza degli astronauti. La nuova data di partenza non è ancora stata comunicata ufficialmente. Il team di ingegneri lavora intensamente per risolvere il problema e rispettare il piano di esplorazione lunare. La decisione interessa anche le aziende coinvolte nei preparativi della missione.

Il tanto atteso ritorno dell'umanità sulla Luna, previsto a oltre mezzo secolo dalle missioni Apollo, subirà un rinvio. La NASA ha annunciato che la data di lancio del 6 marzo per la missione Artemis II non è più confermata. Il ritardo è stato deciso dopo la scoperta di anomalie tecniche durante i controlli finali, a dimostrazione di quanto sia cruciale rispettare rigidi standard di sicurezza nelle operazioni spaziali complesse. Artemis II rappresenta il secondo passo del programma Artemis, la più ambiziosa iniziativa NASA dopo Apollo. La missione durerà dieci giorni e porterà quattro astronauti oltre l'orbita terrestre fino alla faccia nascosta della Luna.

50 miliardi per la Luna: la Nasa slitta il lancio di Artemis IILa Nasa ha deciso di posticipare il lancio di Artemis II, un progetto che coinvolge oltre 50 miliardi di dollari, a causa di problemi tecnici emersi durante le verifiche finali.

Ritorno alla Luna: NASA supera test chiave per SLS e nuove tute AxEMU, Artemis II in vista del 2026.La NASA ha superato con successo un test fondamentale sulla capsula SLS e sulle nuove tute AxEMU, un passo importante verso il lancio di Artemis II previsto per il 2026.

ARTEMIS: il ritorno sulla Luna

