Artemis II lancio della missione NASA verso la Luna alle 00 | 24 del 2 aprile | come guardarla in diretta
Alle 00:24 del 2 aprile, la NASA prevede di lanciare la missione Artemis II verso la Luna. La partenza è programmata per quella notte, secondo il calendario ufficiale dell'agenzia spaziale. La missione coinvolge un razzo che verrà messo in funzione in un centro di lancio situato in una località specifica. La diretta del lancio sarà trasmessa in streaming.
Se tutto andrà secondo i piani della NASA, alle 00:24 di giovedì 2 aprile (ora italiana) partità la missione Artemis II verso la Luna. Lo storico lancio potrà essere seguito in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube dell'agenzia aerospaziale statunitense e commentato in italiano su quello di Link4universe. Il Virtual Telescope Project mostrerà la navetta Orion in volo nello spazio verso il satellite naturale a partire dalle 04:45 ora italiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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