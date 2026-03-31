Dopo più di cinquant’anni dall’ultima missione con equipaggio sulla Luna, la missione Artemis 2 prevede il lancio di un equipaggio composto da astronauti di diversa provenienza. Tra loro ci sono i primi donne e i primi astronauti afroamericani a partecipare a un viaggio verso il satellite naturale della Terra. La missione è stata programmata per portare avanti la presenza umana nello spazio e preparare le future esplorazioni su Marte.

Dopo oltre mezzo secolo dall’ultima impronta umana sul suolo lunare, la missione Artemis 2 segna un passaggio storico. Non è solo una sfida tecnologica. È un cambio di paradigma. Il primo aprile un nuovo equipaggio partirà verso la Luna con un obiettivo chiaro: restarci più a lungo, preparare il terreno per Marte e riscrivere il ruolo dell’umanità nello spazio. Chi sono i quattro astronauti di Artemis 2. L’equipaggio di Artemis non è scelto solo per competenze tecniche. È un mix calibrato di esperienze militari, scientifiche e operative. Tra loro ci sono piloti collaudatori, ingegneri aerospaziali e veterani della Stazione Spaziale Internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Artemis II, la prima donna e il primo afroamericano sulla Luna: chi sono gli astronauti dell’equipaggio che apre la strada per Marte

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