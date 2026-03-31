Al Kennedy Space Center in Florida è iniziato il countdown per il lancio di Artemis 2, la prima missione con equipaggio diretta verso la Luna dopo 53 anni. La Nasa sta preparando il lancio, con il conto alla rovescia avviato in vista della partenza prevista. La missione prevede il volo umano verso il satellite naturale senza ancora atterrare sulla superficie lunare.

Al Kennedy Space Center, in Florida, è scattato il conto alla rovescia per il primo volo umano verso la Luna dopo 53 anni. Il razzo Space Launch System, imponente quanto un edificio di 32 piani, è pronto a partire mercoledì sera con a bordo quattro astronauti. Dopo circa 24 ore in orbita terrestre, la capsula Orion li proietterà verso la Luna per una missione senza soste: è prevista soltanto una manovra di inversione attorno al nostro satellite prima del rientro. Il viaggio durerà complessivamente quasi dieci giorni e si concluderà con l’ammaraggio nell’Oceano Pacifico. Dalla Nasa fanno sapere che il vettore è in buone condizioni dopo gli ultimi interventi di manutenzione, mentre le previsioni meteo indicano uno scenario favorevole al lancio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - ‘Artemis 2’ verso la luna, Nasa pronto al lancio: iniziato il countdown per la partenza

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