Arriva ‘ Pennacenerina’

Venerdì sera all’Ego Lounge si è tenuta la presentazione della rivista online chiamata Pennacenerina. L’evento fa parte di una serie di incontri promossi dal locale. La rivista è stata annunciata durante la serata e sono stati forniti dettagli sulla sua pubblicazione. La serata ha visto la partecipazione di pubblico e organizzatori, con interventi dedicati alla nuova pubblicazione digitale.

Venerdì, all’Ego Lounge, nell’ambito degli incontri organizzati dal locale, è stata la volta della presentazione della rivista online pennacenerina.it. Questo nuovo magazine letterario, che intende affrontare in modo meno convenzionale tutto ciò che il mondo della letteratura propone, nasce dall’incontro di diversi operatori del settore culturale e dell’editore Consorzio Eventi Editoriali di Ferrara. Nella serata l’editore ho presentato il logo sviluppato da Nicola Passarotto e l’home page della rivista graficamente curata da Federico Benzi. Il magazine letterario non è ancora online ed è prevista la sua attivazione in rete per il 25 aprile.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arriva ‘ Pennacenerina’ Articoli correlati Arriva a Bruxelles il caso della discarica di rifiuti tossici vicino al fiume Bacchiglione. Da cui arriva l’acqua per Padova e VicenzaNel vicentino, tra i Comuni di Montecchio Precalcino, Dueville e Villaverla, potrebbe essere realizzato un impianto per il trattamento di rifiuti... ARTnews arriva in ItaliaL'autorevole testata internazionale dedicata all’Arte contemporanea arriva in Italia.