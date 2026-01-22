A Bruxelles si segnala il caso di una discarica di rifiuti tossici situata nelle vicinanze del fiume Bacchiglione, fonte di acqua per Padova e Vicenza. Nel vicentino, tra i Comuni di Montecchio Precalcino, Dueville e Villaverla, si valuta la possibilità di realizzare un impianto per il trattamento di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. La questione solleva preoccupazioni sulla tutela ambientale e sulla qualità delle acque della regione.

Nel vicentino, tra i Comuni di Montecchio Precalcino, Dueville e Villaverla, potrebbe essere realizzato un impianto per il trattamento di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. A meno di due km dal Bosco delle Risorgive di Dueville e dall’Oasi naturalistica di Villaverla. Ma anche dalle risorgive del fiume Bacchiglione, insomma dal sistema acquifero più grande dell’Europa occidentale, dal quale viene prelevata l’acqua destinata agli acquedotti di Padova e Vicenza. Per contrastare l’operazione a gennaio 2025 si è costituito il “Comitato Tuteliamo la Salute” con lo scopo di “tutelare il diritto alla salute di tutti i cittadini dei territori coinvolti” e “salvaguardare le matrici ambientali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arriva a Bruxelles il caso della discarica di rifiuti tossici vicino al fiume Bacchiglione. Da cui arriva l’acqua per Padova e Vicenza

Discarica abusiva lungo il fiume Amaseno: rifiuti abbandonati dietro l’Abbazia di FossanovaDurante attività di vigilanza ambientale, le Guardie Ittiche volontarie FIPSAS hanno scoperto una discarica abusiva lungo il fiume Amaseno, nel Comune di Priverno, vicino all’Abbazia di Fossanova.

L'Aniene è carico di rifiuti, il maltempo presenta il conto: il fiume è ridotto a una discaricaL’Aniene si trova in condizioni critiche a causa dell’accumulo di rifiuti e delle recenti piogge intense, che hanno contribuito al peggioramento della situazione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Affitti brevi, arriva il piano casa di Bruxelles; Ora l’UE semplifica i PNRR per evitare di sprecare i soldi del Recovery; Affitti brevi, la stretta Ue: arriva il tetto massimo per le notti vendibili (e limiti per quartieri centrali), ecco cosa cambia; TLC, svolta a Bruxelles: il Digital Network Act sarà un Regolamento. Virkkunen: Subito applicabile in tutta l'UE.

Il modello di integrazione di Rosarno arriva a Bruxelles: i Sindaci della Piana al Parlamento Europeo per il progetto promosso da Giusi PrinciGrande successo per l’evento che ha portato, ancora una volta, la Calabria migliore e più autentica protagonista a Bruxelles, grazie all’impegno dell’Europarlamentare calabrese Giusi Princi, che ha sc ... strettoweb.com

Coldiretti Viterbo, dopo la mobilitazione a Bruxelles arriva il rinvio sui tagli alla politica agricola comuneLa protesta della Coldiretti ottiene gli effetti che si era proposta. La nostra delegazione di Viterbo è scena in piazza a Bruxelles con gli agricoltori e i nostri vertici regionali e nazionali, ... ilmessaggero.it

Accordo Mercosur, stop dell’Europarlamento: “Ora tutele vere per l’agricoltura europea” Un segnale politico forte e atteso dal mondo agricolo arriva da Bruxelles. Il Parlamento europeo ha deciso di inviare l’accordo Mercosur alla Corte di Giustizia dell’Unione facebook

Da Bruxelles arriva l’ennesima follia inclusiva. L’UE stanzia 2,2 milioni di euro per “integrare” i rom con progetti surreali: tornei sportivi, corsi sul riciclo dei rifiuti e perfino attività ludiche, come sagre o concerti. E chi paga Ovviamente paghiamo noi. Soldi buttat x.com