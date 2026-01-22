ARTnews arriva in Italia

ARTnews, rinomata testata internazionale dedicata all’arte contemporanea, inaugura la sua presenza in Italia. Questo progetto nasce dalla collaborazione tra Urban Vision Group, esperto nella creazione di reti editoriali innovative, e l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, custode del patrimonio culturale italiano. L’obiettivo è offrire una piattaforma aggiornata e autorevole per approfondire il panorama artistico contemporaneo nel nostro paese.

L'autorevole testata internazionale dedicata all’Arte contemporanea arriva in Italia. Un progetto che nasce dall’incontro tra l’esperienza di Urban Vision Group nella creazione di un network editoriale innovativo e il patrimonio culturale dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - ARTnews arriva in Italia Massimo Bray direttore editoriale di ARTnews ItaliaMassimo Bray, ex ministro della Cultura, è il nuovo direttore editoriale di ARTnews Italia. Leggi anche: Arriva Velox Italia, l’app gratuita che rivela tutti gli autovelox attivi in Italia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: ARTnews arriva in Italia: Massimo Bray sarà il Direttore Editoriale; Meloni in Giappone: Un partenariato strategico tra i due Paesi; Massimo Bray direttore editoriale di ARTnews Italia. ARTNews, la prima rivista d'arte contemporanea al mondo, sbarca in ItaliaARTnews, la più longeva e riconosciuta pubblicazione internazionale dedicata all'arte contemporanea fondata a New York nel 1902, arriva in Italia ed entra a far parte del gruppo editoriale Urban Visio ... ansa.it Nasce ARTnews ItaliaARTnews, la più longeva e autorevole pubblicazione internazionale dedicata all'arte contemporanea, fondata nel 1902 a New York, arriva in Italia ed entra a far parte del gruppo editoriale Urban Vision ... adnkronos.com Il magazine più longevo dedicato all’arte contemporanea arriva in Italia. Con ARTnews Italia, Urban Vision Group amplia il proprio ecosistema editoriale attraverso una delle voci più autorevoli del panorama artistico internazionale. Insieme puntiamo a portare - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.