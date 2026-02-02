Ecco la foto hot che ha pubblicato Andrea Iannone e rimossa subito
Andrea Iannone ha pubblicato una foto molto hot sul suo profilo Instagram. Lo scatto ha fatto immediatamente scalpore, ma è stato rimosso poco dopo. La pubblicazione ha suscitato molte reazioni sui social e ha attirato l’attenzione di Dagospia, che ha riportato la vicenda. La foto ha acceso il dibattito tra i follower e i curiosi, mentre l’ex motociclista ha scelto di eliminarla rapidamente.
A riportare tutto è Dagospia, è che nel pomeriggio del 1° febbraio 2026 Andrea Iannone abbia condiviso sul proprio profilo Instagram uno scatto destinato a far discutere. Nell’immagine compariva un letto matrimoniale leggermente disfatto, sul quale erano appoggiati due vibratori, uno nero e uno fucsia acceso. Una foto decisamente insolita per il profilo pubblico di uno sportivo, che ha immediatamente sollevato interrogativi e interpretazioni di ogni tipo. La pubblicazione è durata pochi minuti, forse meno, prima che lo scatto venisse rimoss o. Troppo tardi, però, perché alcuni utenti avevano già salvato l’immagine e iniziato a rilanciarla. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
