Arriva bora forte il Comune chiude i giardini pubblici | ecco la lista

Il Comune di Trieste ha comunicato che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, i giardini pubblici recintati resteranno chiusi mercoledì 1 aprile. Sono interessati il giardino pubblico “de Tommasini” di via Giuliagiardino, il giardino “Falcone e Borsellino” di Altura e il giardino “De Tommasini” di via Giuliagi. La decisione riguarda l’intera giornata in seguito all’arrivo di una forte bora.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, nella giornata di domani mercoledì 1 aprile, numerosi giardini pubblici rimarranno chiusi Il Comune di Trieste informa che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, nella giornata di domani, mercoledì 1 aprile, i giardini pubblici recintati sotto elencati rimarranno chiusi: Il giardino di villa Sartorio in via dei Modiano rimarrà aperto con il consueto orario di aperturachiusura unicamente per lo svolgimento delle attività lavorative negli edifici. TriestePrima è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Arriva bora forte, il Comune chiude i giardini pubblici: ecco la lista Articoli correlati Maltempo e allerta: il Comune invita alla prudenza, attiva il Coc e chiude anche i parchi pubbliciReggio Calabria entra in una fase di massima attenzione a causa dell’allerta meteo di livello rosso diramata dalla sala operativa regionale della... Meteo Terni, allerta per il vento forte: il Comune chiude parchi e cimiteriScatta la prevenzione a Terni per l’ondata di vento forte attesa per venerdì 6 febbraio 2026. Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento In arrivo vento forte a Trieste e sui monti del Friuli, poi l’anticiclone a Pasqua; Meteo: Venti forti, Burrasca di Bora e Grecale dal 31 Marzo, raffiche a 80-90 km/h e sensibile calo termico; Meteo Mari e Venti - Arriva la tempesta della settimana Pasquale, raffiche fino a 90/100km/h e intense mareggiate; A Trieste torna la Bora, allarme per il vento forte anche sulla costa veneta. In Friuli Venezia Giulia temperature giù di 13 gradi. Forte, non devi sbagliare. Arriva il CastiglioneVincere per allungare la classifica e distanziarsi sempre di più dalla zona calda. Vincere perché quello di stasera (alle 20,45 al PalaForte) è uno scontro diretto. Il bel Forte dei Marmi delle ultime ... lanazione.it La mostra “Riscatti” realizzata a Villa Dora nell’autunno scorso arriva domani negli spazi espositivi del nuovissimo Borarium di Opicina a Trieste. Il Museo della Bora, che collabora da anni con la Biblioteca Villa Dora, ospita le fotografie di San Giorgio di Nogar - facebook.com facebook