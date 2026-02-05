Meteo Terni allerta per il vento forte | il Comune chiude parchi e cimiteri

Questa mattina a Terni il Comune ha deciso di chiudere parchi e cimiteri in vista dell’ondata di vento forte prevista per venerdì. La Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta gialla, invitando alla massima attenzione. Le autorità hanno preso questa misura per evitare incidenti e garantire la sicurezza dei cittadini.

