Meteo Terni allerta per il vento forte | il Comune chiude parchi e cimiteri
Questa mattina a Terni il Comune ha deciso di chiudere parchi e cimiteri in vista dell’ondata di vento forte prevista per venerdì. La Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta gialla, invitando alla massima attenzione. Le autorità hanno preso questa misura per evitare incidenti e garantire la sicurezza dei cittadini.
Scatta la prevenzione a Terni per l’ondata di vento forte attesa per venerdì 6 febbraio 2026. A livello meteo, infatti, il bollettino della Protezione Civile regionale ha emanato un'allerta di rischio giallo. Il sindaco Stefano Bandecchi ha quindi attivato il Centro Operativo Comunale (0744.🔗 Leggi su Ternitoday.it
