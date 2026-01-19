Maltempo e allerta | il Comune invita alla prudenza attiva il Coc e chiude anche i parchi pubblici

Il Comune di Reggio Calabria ha attivato il Centro Operativo Comunale e chiuso i parchi pubblici in risposta all’allerta meteo rossa, che prevede precipitazioni intense e condizioni di maltempo. Si invita la cittadinanza a mantenere la massima prudenza e a seguire eventuali aggiornamenti delle autorità per garantire la sicurezza di tutti.

Reggio Calabria entra in una fase di massima attenzione a causa dell'allerta meteo di livello rosso diramata dalla sala operativa regionale della Protezione civile per il rischio di precipitazioni intense. Considerando che l'avviso resterà in vigore fino alle ore 24 di martedì 20 gennaio.

