Il coordinamento cittadino ha commentato l’arresto di un dirigente comunale, affermando che la responsabilità penale è personale e denunciando le speculazioni politiche. In una nota, il gruppo ha sottolineato l’importanza di mantenere il garantismo e ha invitato a evitare atteggiamenti di sciacallaggio. L’episodio giudiziario ha suscitato reazioni, mentre il comunicato ribadisce la necessità di rispettare il procedimento legale senza interpretazioni affrettate.

“L’episodio di natura giudiziaria che ha coinvolto un dirigente del Comune di Benevento lascia perplessi e stupiti. Leggiamo dei primi tentativi di ricavare il dividendo politico dalla vicenda. Sorprende e amareggia”, scrive in una nota il coordinamento cittadino di Noi di Centro (NdC). “Sorprende perché una semplice lettura, non già e non certo degli atti giudiziari ma semplicemente della nota ufficiale ai media della Procura, attesta che si è trattato di una condotta isolata, senza implicazioni e coinvolgimenti dell’amministrazione. Non vi sono dunque riflessi di natura politica. Amareggia perché il garantismo non si professa e non ha il timer. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Arresto Santamaria, NdC: “Garantismo sempre, niente sciacallaggio politico”

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