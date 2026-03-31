Arresto Santamaria Mastella | Sorpreso e rammaricato fiducia nella magistratura

Il sindaco di Benevento ha dichiarato di essere rimasto sorpreso e rammaricato per l’arresto di Gennaro Santamaria, dirigente del Comune. In un comunicato, ha espresso il proprio rammarico sia a livello umano sia istituzionale e ha ribadito la fiducia nelle autorità giudiziarie. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato stampa ufficiale.

Ho appreso con stupore la notizia dell’arresto del dirigente del Comune di Benevento, Gennaro Santamaria. Da quello che leggo si sarebbe trattato di un arresto in flagranza di reato per una ipotesi di concussione. Leggo anche del sequestro di somme di denaro in contanti. Se le ipotesi di reato dovessero corrispondere al vero, oltre ad essere parte offesa quale Sindaco del Comune di Benevento, sarei profondamente rammaricato anche sul piano umano. Il segretario generale ha disposto la sospensione dal servizio del Dirigente coinvolto. Tanto premesso, considerato che vige il principio di non colpevolezza fino ad una eventuale sentenza definitiva di condanna, il dirigente avrà modo di difendersi dinanzi all’Autorità giudiziaria, esponendo le proprie ragioni, che mi auguro possano rappresentare una realtà diversa da quello che appare. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Arresto Santamaria, Mastella: “Sorpreso e rammaricato, fiducia nella magistratura” Articoli correlati Arresto di Gennaro Santamaria, i consiglieri: “Mastella prenda posizione”. Le reazioniTempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dei consiglieri Perifano, Fioretti, De Longis, De Lorenzo, Varricchio,... Mastella su Santamaria: “Apprendo con stupore dell’arresto, disposta la sospensione del Dirigente”Tempo di lettura: < 1 minuto “Ho appreso con stupore la notizia dell’arresto del dirigente del Comune di Benevento, Gennaro Santamaria. Altri aggiornamenti su Arresto Santamaria Benevento, il sindaco Mastella sospende il dirigente arrestato per concussioneImportanti dichiarazioni da parte del sindaco di Benevento Clemente Mastella, a seguito dell'arresto in flagranza del suo capo di Gabinetto per un'ipotesi di ... ilmattino.it Arrestato capo di gabinetto di Mastella: intascava tangente da 4.000 euroSi tratta di Gennaro Santamaria, fermato dai carabinieri dopo la denuncia sporta da un libero professionista. A casa sua sono state sequestrate mazzette di banconote e orologi di valore ... today.it