Arrestato il capo di gabinetto di Mastella il tesoro a casa tra orologi e mazzette di soldi | com’è scattata la trappola dei carabinieri

Il capo di gabinetto del sindaco di Benevento è stato arrestato dai carabinieri mentre riceveva una mazzetta di soldi. Durante l’intervento, l’uomo è stato trovato in possesso di diversi orologi e di una somma di denaro. La polizia ha perquisito anche la sua abitazione, dove sono stati rinvenuti altri oggetti e denaro. La vicenda riguarda l’indagine in corso sulle presunte tangenti.

Sarebbe stato arrestato mentre instacava una mazzetta di soldi Gennaro Santamaria, capo di gabinetto del sindaco di Benevento Clemente Mastella e dirigente comunale. Il fermo in flagranza di reato è stato messo a segno dai carabinieri del Comando provinciale con l’accusa di concussione. Secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, Santamaria avrebbe sistematicamente ostacolato le pratiche edilizie e amministrative di un geometra, per poi pretendere 70mila euro in cambio dello sblocco degli iter burocratici. I militari lo hanno fermato lunedì pomeriggio mentre riceveva dal professionista una prima tranche di quattromila euro in contanti, banconote già fotocopiate dagli investigatori prima della consegna. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Accusato di concussione: arrestato il capo gabinetto del sindaco MastellaTempo di lettura: < 1 minutoOperazione dei Carabinieri a Benevento, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di concussione. Benevento, il capo gabinetto di Mastella arrestato in flagranza per corruzione: stava intascando 4mila euro in contantiÈ stato arrestato in flagranza per concussione Gennaro Santamaria, capo di gabinetto del sindaco di Benevento Clemente Mastella. Aggiornamenti e contenuti dedicati su Arrestato il capo di gabinetto di... Temi più discussi: L'omicidio a Rogoredo e la squadretta in commissariato: cosa si cerca nei cellulari dei poliziotti; Un chilo di droga sequestrato ad Afragola: arrestato capo piazza di spaccio del rione Salicelle; Il ritorno dei Casalesi, 23 arresti. 'Hanno infettato l'Italia'; Suburra a Macerata, prosegue la caccia al capo dell'e-shop della droga: solo un arrestato risponde al giudice. Benevento, il capo gabinetto di Mastella arrestato in flagranza per corruzione: stava intascando 4mila euro in contantiÈ stato arrestato in flagranza per concussione Gennaro Santamaria, capo di gabinetto del sindaco di Benevento Clemente Mastella. Santamaria è accusato di aver vessato un geometra boicottando le pratic ... ilfattoquotidiano.it Benevento, arrestato il capo di gabinetto Gennaro Santamaria: intascava una tangente da 4.000 euroIl dirigente del Comune, capo di gabinetto del sindaco Mastella, arrestato in flagranza. Sequestrate mazzette di banconote e e orologi di valore. fanpage.it Il dirigente del Comune, capo di gabinetto del sindaco Clemente Mastella, arrestato in flagranza. Sequestrate mazzette di banconote e e orologi di valore. facebook Arrestato mentre intascava una mazzetta di soldi Gennaro Santamaria, capo di gabinetto del sindaco di Benevento Clemente Mastella e dirigente comunale. A far scattare l'indagine è stato un geometra locale, che sarebbe stato vessato dal dirigente comunale x.com