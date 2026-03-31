Arrestato a 17 anni per terrorismo a Perugia vergogna della mamma | Ho sbagliato dovevo controllarlo di più

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato a Perugia con l’accusa di terrorismo. La madre, visibilmente sconvolta, ha dichiarato di aver sbagliato nel modo in cui ha gestito la situazione, riconoscendo di non aver controllato adeguatamente il comportamento del figlio. L’arresto ha suscitato reazioni di sorpresa tra familiari e conoscenti, mentre le autorità continuano le indagini.

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato per terrorismo a Perugia. Avrebbe, per anni, progettato attentati all’interno di gruppi social neonazisti, con l’obiettivo di colpire gli studenti di una scuola di Pescara, città di cui era originario, emulando le stragi frequenti negli Stati Uniti. La madre ha parlato, dicendosi pentita di non aver controllato maggiormente le attività online del figlio. Parla la madre del 17enne arrestato a Perugia La madre del ragazzo di 17 anni arrestato a Perugia per terrorismo ha parlato, in un’intervista a Repubblica, di quanto accaduto, dicendosi pentita di non aver controllato maggiormente il figlio. “Quando Andrea si nascondeva in cameretta col telefonino, cercavo di indagare. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Arrestato a 17 anni per terrorismo a Perugia, vergogna della mamma: "Ho sbagliato, dovevo controllarlo di più" Articoli correlati Leggi anche: Perugia, la mamma del 17enne che progettava una strage :"Dovevo controllarlo sui social, ho sbagliato a fidarmi troppo" Leggi anche: Arrestato a 17 anni per terrorismo a Perugia, progettava strage a scuola in nome della "razza ariana" Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Progettava strage in una scuola, operazione anti-terrorismo in 4 regioni: arrestato un ragazzo pescarese di 17 anni [VIDEO]; Arrestato a 17 anni per terrorismo a Perugia, progettava strage a scuola in nome della razza ariana; Progettava una strage a scuola in stile 'Columbine', arrestato un 17enne e indagati altri sette giovani; Perugia, arrestato un ragazzo di 17 anni per terrorismo: Progettava una strage a scuola. Progettava una strage a scuola in stile Columbine: il piano del 17enne arrestato a PerugiaAveva armi ed esplosivo il ragazzo di origine pescarese che è stato fermato. L’accusa è di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre alla ... vanityfair.it Stava progettando una strage in una scuola, ispirata alla Columbine High School del 20 aprile 1999 il 17enne arrestato a Perugia con l'accusa di terrorismo. È quanto emerso dalle indagini del Ros, raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, in collab facebook Nascondeva armi a casa, arrestato da carabinieri nel Catanese. Sequestrati due Kalashnikov, una rivoltella, caricatori e proiettili #ANSA x.com