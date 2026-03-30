arrestato a 17 anni per terrorismo a perugia progettava strage a scuola in nome della razza ariana

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Un ragazzo pescarese di 17 anni è stato arrestato a Perugia. È ritenuto gravemente indiziato dei delitti di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. I carabinieri hanno fatto scattare le manette dopo aver scoperto che il giovane stava progettando una strage a scuola. Terrorismo, 17enne arrestato a Perugia: voleva compiere una strage a scuola Attentatori considerati "santi" su Telegram I canali social di matrice neonazista Terrorismo, 17enne arrestato a Perugia: voleva compiere una strage a scuola L’operazione antiterrorismo dei militari dell’Arma si è svolta in Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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