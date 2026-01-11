Giro di tangenti per truccare gli appalti | Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi confermate 3 misure cautelari

La Cassazione ha respinto i ricorsi relativi a un'indagine su presunti favori negli appalti pubblici. Sono state confermate le misure cautelari per Luigi Sutera Sardo, Diego Dino Caramazza e Federica Caramazza, coinvolti in un'inchiesta su tangenti e manipolazioni. La decisione rafforza l’attenzione sulla tutela della trasparenza negli appalti pubblici e sulla lotta contro la corruzione.

Ricorsi inammissibili. Lo ha deciso la Cassazione che, di fatto, ha confermato le misure cautelari a carico dei favaresi Luigi Sutera Sardo, 58 anni, e Diego Dino Caramazza, 44 anni, agli arresti domiciliari, e di Federica Caramazza, 36 anni, sottoposta all'obbligo di dimora nel comune di.

