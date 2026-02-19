Scontro fra un’auto e un motorino ad Arezzo gravi due minorenni

Un incidente a Capolona ha coinvolto un’auto e un motorino, lasciando due minorenni gravemente feriti. La collisione è avvenuta ieri pomeriggio lungo via Roma, quando il motorino si è scontrato con un’auto che stava uscendo da un parcheggio. I ragazzi, entrambi di 16 anni, sono stati ricoverati in ospedale con traumi seri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.

AREZZO – Incidente a Capolona, dove un violento scontro tra un'auto e un motorino ha fatto temere il peggio per due giovanissimi. L'allarme alla centrale del 118 dell'Asl Toscana Sud Est è scattato ieri sera intorno alle 19,30 di ieri (18 febbraio), mobilitando immediatamente un imponente dispiegamento di mezzi in via Di Vittorio. La dinamica dell'impatto, avvenuto in un orario di traffico ancora intenso, ha subito palesato la gravità della situazione. Ad avere la peggio sono stati i due minorenni che viaggiavano in sella al ciclomotore: le loro condizioni sono apparse critiche fin dai primi istanti, tanto da richiedere l'attivazione della massima urgenza.