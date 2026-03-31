Arezzo–Ascoli | il racconto fotografico di una sconfitta amara

Una partita tra le due squadre si è conclusa con una sconfitta per la squadra di casa. Le immagini mostrano le azioni salienti e i momenti chiave del match, evidenziando le occasioni mancate e le reazioni dei giocatori. La gara si è svolta senza incidenti e con la presenza di pubblico sugli spalti, che ha assistito alle fasi finali dell'incontro.

Oh ragazzi, alla Sassaia si fa sul serio: Via Crucis con 150 anime. e a Santa Firmina un si muove foglia! Oh, ma che succede a Castiglioni? Tra sudiciume e casino, la sicurezza è sparita” Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Oh ragazzi, alla Sassaia si fa sul serio: Via Crucis con 150 anime. e a Santa Firmina un si muove foglia! Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L 🔗 Leggi su Lortica.it

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