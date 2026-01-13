Una sconfitta amara Grifone Foligno resta tabù

Il Grosseto affronta con rammarico un'altra sfida senza successo allo stadio ’Blasone’, dove il Foligno continua a rappresentare un ostacolo difficile da superare. Nonostante l'impegno di mister Indiani, la squadra non riesce a rompere il tabù e conquistare i tre punti in trasferta. Questa situazione evidenzia l'importanza di analizzare le strategie e di continuare a lavorare per migliorare le prestazioni future.

Neppure mister Indiani è riuscito a sfatare il tabù dello stadio ’Blasone’ dove il Grosseto non ha mai vinto. I biancorossi, infatti, domenica hanno interrotto la lunga serie positiva rimediando con il Foligno la seconda sconfitta di questo campionato al termine di una partita nella quale sono stati commessi troppi errori di finalizzazione. Sia ben chiaro: un sconfitta che ci poteva stare considerato sia per il valore dei padroni di casa sia per le assenze e le non perfette condizioini fisiche di alcuni biancorossi. E senza cercare comunque alibi, va detto che le assenze di Bellini, Fiorani e Marzierli – tanto per fare alcuni nomi – forse questa volta si sono fatte sentire di più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

