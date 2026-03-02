Eccellenza Fucecchio una sconfitta amara Approccio buono ma non basta

Nel match tra Real Forte Querceta e Fucecchio, il risultato finale è stato di 2-1 a favore dei padroni di casa. La squadra ospite ha mostrato un buon approccio, ma non è riuscita a portare a casa il risultato positivo. La formazione del Real Forte Querceta ha schierato Pastine, Tofanelli, Franzoni, Marinari, Nicolini, Ricci (sostituito al 87’ da Fantini), Fortunati, Piccione, Geraci, Borselli e Gabrielli (sostituito al 68’ da Gazzoli).

REAL FORTE QUERCETA 2 FUCECCHIO 1 REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Tofanelli, Franzoni, Marinari, Nicolini, Ricci (87' Fantini), Fortunati, Piccione, Geraci, Borselli, Gabrielli (68' Gazzoli). A disp.: Di Nubila, Cannarsa, Vitaggio, Michelucci, Lembo, Bartolini, Panicucci. All.: Della Bona. FUCECCHIO: Del Bino, Arapi, Cioni, Lecceti (68' Agostini), Malanchi, Usai (71' Goretti), Badalassi (46' Cristodaro), Sgherri (71' Pieri), Fiorini (78' Iommazzo), Geniotal, Princiotta. A disp.: Rocchi, Compagnucci, Rossi, Gjoni. All.: Menichetti. Arbitro: Matranga di Palermo. Reti: 52' Geraci; 59' Franzoni; 96' Princiotta. Note: Ammoniti Gabrielli (R); Geniotal, Princiotta e Iommazzo (F).