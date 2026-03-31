Arcipelago Toscano nuovo accordo per difendere il mare

È stato rinnovato fino al 2029 l’accordo tra l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Livorno, rafforzando la collaborazione nella tutela del mare e delle risorse marine dell’area. L’intesa riguarda attività di controllo e monitoraggio delle acque e delle aree protette dell’arcipelago, con l’obiettivo di intensificare la vigilanza fino al 2029.

LIVORNO – L’ accordo tra l’Arcipelago Toscano e la Guardia di Finanza è stato rinnovato per il periodo 2026-2029, consolidando la collaborazione tra l’ Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Livorno. Si tratta del terzo rinnovo di un’intesa avviata nel 2017 e già confermata nel 2022. Il nuovo protocollo mira a rafforzare le attività di controllo e tutela ambientale nelle aree marine protette, introducendo anche un potenziamento del supporto logistico. Tra le novità, la possibilità di utilizzare le strutture del Parco per facilitare le operazioni e una maggiore efficienza negli spostamenti tra le isole, soprattutto in quelle più isolate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Arcipelago Toscano, nuovo accordo per difendere il mare Articoli correlati Carabinieri del parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, Davide Ciccarelli è il nuovo comandanteIl nuovo comandante del reparto dei carabinieri del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano è il tenente colonnello Davide Ciccarelli. Leggi anche: L’arcipelago toscano e la desalinizzazione Contenuti e approfondimenti su Arcipelago Toscano Temi più discussi: Arcipelago toscano, si rafforza un’alleanza per la tutela del mare; Tutela del mare: si rinnova l'accordo tra Parco e Guardia di Finanza; Arcipelago Toscano, alleanza rafforzata per difendere il mare; Inaugurata la nuova Caserma dei carabinieri. Rinnovata l’intesa tra l’Arcipelago Toscano e la Guardia di Finanza: più controlli e tutela del mare fino al 2029Si tratta del terzo rinnovo di un accordo avviato nel 2017 e già confermato nel 2022, a testimonianza di una sinergia ormai strutturata ... intoscana.it Tutela del mare: continua la collaborazione tra Guardia di Finanza ed Ente Parco dell’ArcipelagoReparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Livorno ed Ente Parco dell'Arcipelago toscano uniscono le forze ... grossetonotizie.com Arcipelago Toscano, blindata la tutela del mare: l'intesa tra Parco e Guardia di Finanza corre fino al 2029 - facebook.com facebook