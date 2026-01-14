Camera Minorile di Vibo Valentia rinnovate le cariche sociali | Raffaele Figliano eletto presidente

La Camera Minorile di Vibo Valentia ha annunciato il rinnovo delle cariche sociali durante un’assemblea ordinaria presso la biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli avvocati. Raffaele Figliano è stato eletto nuovo presidente, segnando un momento importante per l’organizzazione. L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi membri, sottolineando l’impegno della Camera nella tutela dei minori e nel supporto alle attività associative.

Rinnovate le cariche sociali della Camera Minorile di Vibo Valentia al termine di una partecipata assemblea ordinaria svoltasi nei locali della biblioteca del Consiglio dell'Ordine degli avvocati. L'incontro ha delineato una nuova struttura organizzativa, multidisciplinare e altamente specializzata, chiamata a confrontarsi con le complessità del diritto minorile e della famiglia contemporanea. L'assemblea ha eletto all'unanimità l'avvocato Raffaele Figliano alla guida dell'associazione. Il nuovo Consiglio direttivo è completato dall'avvocato Domenico Francica, vice presidente, e dall'avvocato Claudia Gioia, tesoriere.

