Bottiglie per quasi un milione di euro al via l' asta dello champagne e non solo di Davide Lacerenza

È iniziata l’asta di bottiglie pregiate, tra cui champagne, vini di alta qualità e liquori rari. Tra le offerte, spiccano una bottiglia di Jacques Selosse a 425 euro e vini come Sassicaia e La Tache. È presente anche un set di cinque bottiglie di Tequila Clase Azul Reposado, con un prezzo di partenza superiore a mille euro. Un’occasione per collezionisti e appassionati di scoprire vini e distillati di pregio.

Una bottiglia di champagne Jacques Selosse a 425 euro. Ma anche vini pregiati, tra cui Sassicaia, La Tache e un set composto da 5 bottiglie di Tequila clase azul reposado-porcellana bianca foglie blu con un prezzo base da oltre mille euro. Bottiglie pregiate che, prima di finire sulla vetrina.

