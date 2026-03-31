Araghchi | Con Witkoff solo messaggi nessun negoziato

Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato di aver scambiato messaggi con Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente. Tuttavia, ha precisato che non ci sono negoziati in corso tra le due parti. La comunicazione si è svolta esclusivamente attraverso messaggi e non ha coinvolto incontri ufficiali o trattative dirette. La conferma è stata rilasciata durante un'intervista ad Al Jazeera.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha confermato in un'intervista ad Al Jazeera lo scambio di messaggi con Steve Witkoff, inviato speciale del presidente statunitense Donald Trump per il Medio Oriente, ma ha sottolineato che non sono in corso negoziati. Il capo della diplomazia iraniana ha riconosciuto che si stanno svolgendo alcune discussioni sulla sicurezza tramite il Pakistan e, riguardo alle minacce statunitensi, che se "i nemici" attaccheranno le forze iraniane saranno pronte ad affrontarli. Ha inoltre sottolineato che l'Iran non ha ancora risposto al piano in 15 punti proposto dagli Stati Uniti e legato alla scadenza fissata da Trump fra due giorni. 🔗 Leggi su Today.it

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