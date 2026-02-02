Iran avvio colloqui con Usa possibile a giorni | verso incontro Araghchi-Witkoff

L’Iran potrebbe riaprire i canali di dialogo con gli Stati Uniti già nei prossimi giorni. Le autorità iraniane hanno fatto sapere di essere pronte a negoziare, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali sulla data. La possibilità di un incontro tra i rappresentanti dei due paesi sembra più concreta, con l’obiettivo di ridurre le tensioni in un momento delicato.

(Adnkronos) – L'Iran vuole negoziare con gli Stati Uniti ed è possibile che i colloqui inizino nei prossimi giorni. Lo scrive l'agenzia iraniana Tasnim, citando una "fonte informata", senza dettagli su luogo e data dell'incontro. Secondo la Tasnim, i negoziati dovrebbero vedere protagonisti il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, e l'inviato di Donald Trump,.

L’Iran avverte che è pronto sia a negoziare con gli Stati Uniti e l’Occidente, sia a rispondere con la forza se ci sono minacce.

