Iran Trump | Colloqui in corso con Teheran Media | venerdì Witkoff-Araghchi a Istanbul

Donald Trump conferma che ci sono colloqui in corso con l’Iran. Oggi, alla Casa Bianca, il presidente ha parlato di negoziati che continuano, anche se le navi sono ancora dirette verso l’Iran. Le trattative sul nucleare sono ancora in corso, e si aspettano sviluppi nei prossimi giorni. Intanto, media riferiscono di un incontro tra Witkoff e Araghchi a Istanbul venerdì.

(Adnkronos) – Le navi sono dirette verso l'Iran, ma "continuiamo a negoziare" sul nucleare. Donald Trump oggi alla Casa Bianca affronta diversi temi tra cui quello dei colloqui tra Washington e Teheran. "Vorrei vedere un accordo, ma vedremo che accadrà" ha detto il presidente americano. Secondo quanto riferiscono due fonti informate ad Axios, l'inviato della.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Iran Teheran Usa-Iran, via alla diplomazia: venerdì a Istanbul incontro Araghchi-Witkoff Venerdì a Istanbul si tiene un incontro tra gli Stati Uniti e l’Iran, con la Turchia come mediatrice. Iran, avvio colloqui con Usa possibile a giorni: verso incontro Araghchi-Witkoff L’Iran potrebbe riaprire i canali di dialogo con gli Stati Uniti già nei prossimi giorni. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Iran Teheran Argomenti discussi: Iran, Trump: Colloqui in corso con Teheran. Witkoff-Araghchi venerdì a Istanbul; Iran, Trump valuta possibilità attacchi se colloqui non procedono; Iran, le ultime notizie in diretta | Trump: colloqui in corso con l'Iran. Axios, incontro Witkoff-Araghchi venerdì a Istanbul; Trump: L'Iran sta parlando con noi, vedremo che accadrà. Iran, Trump: Colloqui in corso con Teheran. Media: venerdì Witkoff-Araghchi a IstanbulLe navi sono dirette verso l'Iran, ma continuiamo a negoziare sul nucleare. Donald Trump oggi alla Casa Bianca affronta diversi temi tra cui quello dei colloqui tra Washington e Teheran. Vorrei ... adnkronos.com Trump, stiamo parlando con l'Iran e CubaDonald Trump ha detto che i colloqui con l'Iran sono in corso, nonostante le forti tensioni. «Abbiamo navi dirette verso l'Iran in questo momento, navi di grandi dimensioni... e stiamo conducendo ... avvenire.it #Erdogan ieri ha incontrato #Araghchi. Il "ministro degli Esteri" iraniano era giunto a #Istanbul per assicurarsi l'aiuto turco alla de-escalation con gli #Usa. #Ankara è impegnata in una serie di colloqui diplomatici con funzionari statunitensi e iraniani, colloqui ch - facebook.com facebook #Erdogan ieri ha incontrato #Araghchi. Il "ministro degli Esteri" iraniano era giunto a #Istanbul per assicurarsi l'aiuto turco alla de-escalation con gli #Usa. #Ankara è impegnata in una serie di colloqui diplomatici con funzionari statunitensi e iraniani, colloqui ch x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.