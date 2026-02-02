Febbraio mese nero per i trasporti | treni aerei bus e metro le date degli scioperi

Febbraio si apre con un calendario di scioperi che mette in crisi il trasporto in tutta Italia. Treni, aerei, bus e metro si fermano in diverse date, creando disagi per chi deve spostarsi. Sono 26 gli scioperi annunciati, con sei di questi di portata nazionale. Le giornate più critiche sono il 16 febbraio, quando il trasporto aereo si ferma in tutto il Paese, e il 27 e 28 febbraio, con lo sciopero generale dei treni. Le proteste coinvolgono molte categorie di lavoratori e rischiano di mettere in

Roma, 2 febbraio 2026 – Treni, aerei, trasporto pubblico locale. Il mese di febbraio conta 26 scioperi proclamati, di cui sei nazionali, con tre date in particolare da segnare sul calendario: il 16 febbraio, giornata nera del trasporto aereo in tutto il Paese; e il 27 e 28 febbraio, quando a fermarsi sarà quello ferroviario interessato dallo sciopero nazionale. Senza dimenticare il 6 febbraio, giorno della protesta di 24 ore del trasporto marittimo e dei lavoratori dei porti di tutta Italia, indetta da Usb. Trasporto aereo. Per quanto riguarda il trasporto aereo, il 16 febbraio sarà il giorno di una serie di scioperi nazionali che renderanno davvero complicato prendere un volo: si fermeranno per 24 ore gli assistenti di volo di Vueling, dalle 00.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

A febbraio, i trasporti italiani si fermano quasi tutti.

Oggi Lombardia e Lazio vedono le prime agitazioni del mese di febbraio, considerato il più difficile del 2026 per i trasporti.

