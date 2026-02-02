Febbraio è un mese pieno di scioperi Stop per aerei e treni | le date e gli orari

Febbraio si apre con un mese che promette disagi nel settore dei trasporti. Aerei e treni rischiano di fermarsi più volte, perché sono stati annunciati numerosi scioperi. I viaggiatori dovranno fare attenzione alle date e agli orari, perché molte corse potrebbero saltare senza preavviso. Le compagnie e i sindacati stanno comunicando le agitazioni, ma per ora nessuno sa con certezza quanto dureranno o quali rotte saranno coinvolte. È il momento di programmare con anticipo e tenere d’occhio gli aggiornamenti.

Sono previste diverse agitazioni nazionali. Tutto quello che c'è da sapere Febbraio si annuncia come un mese complicato sul fronte dei trasporti, colpa di una raffica di scioperi. Alcuni sono locali, ma altri interessano tutta Italia e i disagi sono dietro l'angolo. Chi incrocia le braccia e quando: tutto quello che c'è da sapere. Già oggi, 2 febbraio, la Lombardia e il Lazio vivono i primi stop. C'è uno sciopero indetto dal sindacato Orsa per 23 ore del personale Trenord mentre per 4 ore si asterrà dal lavoro il personale degli appalti ferroviari della società Elior divisione Itinere Polaris della regione Lazio per la protesta indetta da Uilt-Uil, Ugl ferrovieri.

A gennaio 2026 si prevede una serie di scioperi che coinvolgeranno bus, treni e aerei, con possibili interruzioni dei servizi di trasporto.

