A marzo, il Teatro EuropAuditorium ospita numerosi eventi musicali con artisti di rilievo e spettacoli di successo. Il cartellone prevede concerti e rappresentazioni che attirano un pubblico vario, portando sul palco performance di artisti affermati e produzioni apprezzate. Le serate si svolgono con grande afflusso di spettatori, creando un clima di entusiasmo e partecipazione.

Un marzo travolgente al Teatro EuropAuditorium: grandi artisti della scena musicale e titoli di successo conquistano il palco. Il 4, 5 e 6 marzo 2026 Stefano Nazzi porta al Teatro EuropAuditorium Indagini live 2026-un’altra storia, il nuovo appuntamento teatrale dopo lo straordinario successo delle tournée 2024 e 2025 dedicate al caso del Circeo e al mostro di Firenze, che hanno totalizzato oltre 90mila presenze. Un progetto che ha conquistato il pubblico di teatri e rassegne estive in tutta Italia. Sul palco, il giornalista e scrittore racconterà un nuovo attesissimo caso. Un viaggio rigoroso e avvincente nel cuore della cronaca nera, tra analisi, ricostruzioni e domande ancora aperte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Storie, grandi musical e concerti al Teatro EuropAuditorium

"Hair": the tribal love rock musical al Teatro EuropAuditoriumC'è Posta per Te, le pagelle: De Martino tira una frecciata alla Rai? (5), Emma prega la Madonna di Lourdes per fidanzarsi (7), Nello prende picche...

"Musical Jam": i grandi successi dei musical al Teatro Govi“Musical Jam” è una travolgente marmellata di emozioni e melodie: i grandi successi dei musical più amati di Broadway, del West End e della...

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Come ho imparato ad amare i Grateful Dead; Maurizio Biancani: 50 anni di storie private e collettive, tra la strada e il mixer; Il musicista salentino Silvio Maria Cantoro a Casa Sanremo 2026 con il libro Storie di Musica e intagli di Parole; Concerto dei Sidun Tributo a Fabrizio De Andrè.

Storie di arte, musica e cultura per festeggiare gli 80 di Renato RuotoloL’evento è pensato per rendere omaggio e ringraziare pubblicamente Renato Ruotolo, eccellente storico dell’arte con grandi doti di ricerca di archivio e di lettura delle opere, con contributi cruciali ... napolivillage.com

Piccole storie grandi canzoni di Susanna Amicucci il 7 marzo prossimo alla Mole VanvitellianaLa giunta comunale, su proposta dell’assessore al Terzo settore Orlanda Latini, ha concesso il patrocinio e sostegno all’evento Piccole storie grandi canzoni di Susanna Amicucci - la Musica a sosteg ... anconatoday.it

Altri momenti magici del Gala Roberto Bolle and Friends al Teatro Europauditorium di Bologna, Febbraio 2026 Roberto Bolle e Nicoletta Manni nell'emozionante estratto dal balletto "Caravaggio" di Mauro Bigonzetti Non perdere l'occasione di vedere qu - facebook.com facebook