Summonte | spettacolo tra musica e comicità

Sabato 7 marzo alle 19:30 il Centro Congressi Don A. De Simone a Summonte accoglierà un evento che combina musica e comicità, intitolato “Summonte: il palcoscenico del Partenio”. La serata prevede uno spettacolo che coinvolgerà il pubblico presente con esibizioni artistiche e momenti di intrattenimento. L’evento si svolgerà nel rispetto delle disposizioni vigenti e senza la presenza di altri protagonisti pubblici o istituzionali.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Sabato 7 marzo alle ore 19:30 il Centro Congressi Don A. De Simone di Summonte ospiterà una serata all’insegna dello spettacolo e della musica con l’evento “Summonte: il palcoscenico del Partenio”. Protagonista dell’appuntamento sarà lo spettacolo “Risate & Canzoni – Tributo a Peppino di Capri”, un format che unisce comicità e musica dal vivo. Sul palco salirà il comico Max Cimino, pronto a coinvolgere il pubblico con la sua ironia e il suo stile brillante. Accanto a lui, il batterista Adelson Nutini guiderà un viaggio musicale tra i brani più celebri del repertorio di Peppino di Capri, artista che ha segnato la storia della musica italiana e napoletana. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Capodanno 2026, in tanti in piazza a Chieti per lo show tra comicità, musica e spettacolo [FOTO]Sul palco si sono alternati il comico e imitatore Claudio Lauretta, la showgirl Matilde Brandi e il tenore abruzzese Piero Mazzocchetti, accompagnati...

Leggi anche: Festa dei soci di RomagnaBanca tra musica, dialetto e comicità

turbopaolo 1000 - spettacolo completo

Aggiornamenti e notizie su Summonte spettacolo tra musica e....

Discussioni sull' argomento Summonte: il palcoscenico del Partenio tra musica e comicità; A Summonte il palcoscenico si accende tra musica e sorrisi: Risate & Canzoni, omaggio a Peppino di Capri; Forever Young, a Summonte un tuffo artistico negli anni ’60 e ’70; Summonte: viaggio in musica e parole negli anni 60 e 70 con Forever Young.

Forever Young, a Summonte un tuffo artistico negli anni ’60 e ’70Un viaggio brillante tra suoni, racconti e atmosfere che hanno segnato due decenni indimenticabili: è Forever Young, lo spettacolo in programma domani, domenica 1° marzo 2026 alle 19:00 al Centro Co ... irpinianews.it

I SognAttori aps - Poggiomarino in "Chi non muore si rivede" Teatro al Borgo #ilpalcoscenicodelpartenio #Summonte - facebook.com facebook