Apple TV tutte le uscite di aprile 2026

A partire da aprile 2026, Apple TV introduce nel suo catalogo diverse novità di generi vari, tra cui horror, thriller e dramedy. La piattaforma aggiorna la lista delle uscite con nuove serie e film, offrendo agli utenti un’ampia scelta di contenuti da guardare durante il mese. Le anteprime riguardano produzioni di diversa tipologia, tutte programmate per essere rese disponibili nel prossimo mese.

Horror, thriller, dramedy e altro. Arriva un nuovo mese e Apple TV arricchisce il catalogo con diverse novità. Ecco le uscite di aprile 2026 sulla piattaforma di streaming. Si comincia il 3 aprile 2026 con la dramedy Your Friends and Neighbors. Nella seconda stagione, recita la sinossi, Andrew Cooper raddoppia la sua vita di improbabile ladro di quartiere, fino all'arrivo di un nuovo vicino che minaccia di svelare i suoi segreti e mettere a rischio la sua famiglia.James Marsden si unisce al cast della seconda stagione guidato da Jon Hamm, con Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt e Donovan Colan. 🔗 Leggi su Today.it

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