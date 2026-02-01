Apple TV+ le uscite di febbraio 2026 | tornano i mostri di Monarch!

A febbraio, Apple TV+ prepara il ritorno dei mostri di Monarch. La piattaforma annuncia due rinnovi importanti e l’arrivo di una serie che potrebbe sorprendere tutti. Per ora, niente annunci ufficiali, ma gli appassionati sono già in fermento.

Febbraio 2026 su Apple TV+ è il classico mese che ti frega: sembra tranquillo, poi ti piazza due rinnovi pesantissimi e una novità che puzza di sleeper hit. Se gennaio ci ha tenuti incollati con il ritorno di Shrinking, questo mese si va di creature giganti e thriller psicologici. La piattaforma di Cupertino continua a puntare sulla qualità più che sulla quantità, e la line-up di queste settimane conferma che il budget per gli effetti visivi non è stato tagliato, anzi. Preparate i popcorn (e magari un bunker anti-Kaiju). In breve Il mese di febbraio 2026 segna il ritorno di due pesi massimi del catalogo Apple: il MonsterVerse si riaccende con la seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters il 27 febbraio, mentre il 20 febbraio Jennifer Garner torna a indagare nel sequel di The Last Thing He Told Me. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Le prossime uscite su Apple TV a gennaio e febbraio 2026 offrono nuove opportunità di intrattenimento con produzioni originali e film di qualità.

A gennaio 2026, Apple TV amplia il suo catalogo con nuove uscite in diversi generi, tra drama, thriller e comedy.

