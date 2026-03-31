Apple compie 50 anni | dai computer agli orologi ha rivoluzionato il tech

Apple celebra i cinquant'anni di attività il primo aprile, con uno slogan che richiama il suo modo di innovare nel settore tecnologico. Fondata nel 1973, l’azienda ha prodotto computer, dispositivi mobili e orologi intelligenti, diventando uno dei marchi più riconoscibili al mondo. La ricorrenza viene segnata anche da iniziative e comunicazioni ufficiali che ripercorrono le tappe principali della sua evoluzione.

New York, 31 mar. (askanews) – Apple festeggia 50 anni domani primo aprile, “50 anni di pensare differentemente”, come recita lo slogan creato dal gruppo di Cupertino per l’occasione. Mezzo secolo fa Apple Computer veniva creata. A lanciarla il prodigio dell’ingegneria Steve Wozniak, lo studente ribelle Steve Jobs e Ronald Wayne, passato alla storia come un co-fondatore dimenticato. L’azienda ha influenzato lo sviluppo di molteplici settori, rivoluzionandoli: dai computer con il Macintosh (1984) allla musica con l’iPod (2001) e il negozio online iTunes (2003) passando per i telefonini con l’iPhone (2007) e arrivando agli iPad (2010), agli orologi smart con l’Apple Watch (2015) e agli auricolari con gli AirPods (2016) ora capaci anche di fare traduzioni in tempo reale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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