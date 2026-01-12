Il TG5 compie 34 anni | Mediaset celebra il telegiornale che ha rivoluzionato l’informazione

Il TG5 compie 34 anni e Mediaset celebra questa ricorrenza con una nota ufficiale. Fondato nel 1992 da Enrico Mentana e attualmente diretto da Clemente Mimun, il telegiornale rappresenta un punto di riferimento nell’informazione italiana. In questi anni, ha contribuito a plasmare il panorama giornalistico nazionale, mantenendo un ruolo importante nel panorama televisivo.

Il TG5 spegne 34 candeline e Mediaset festeggia con una nota ufficiale il telegiornale nato il 13 gennaio 1992, fondato da Enrico Mentana e attualmente diretto da Clemente Mimun. È stato il primo telegiornale di una rete privata a confrontarsi direttamente con i principali notiziari del servizio pubblico, introducendo fin da subito un modello editoriale innovativo e di rottura. Un modello editoriale innovativo. Sin dalla sua nascita, il TG5 ha scelto di rompere gli schemi tradizionali dell’informazione televisiva, puntando su un linguaggio moderno, immediato e accessibile. Questa visione ha permesso al notiziario di costruire nel tempo una solida reputazione, fatta di credibilità, autorevolezza e capacità di aggiornarsi costantemente. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

