Appena inaugurata e subito vandalizzata la nuova sede di Fratelli d’Italia a Bologna

La nuova sede di Fratelli d’Italia a Bologna, situata in via Stalingrado, è stata inaugurata di recente e, nello stesso giorno, è stata danneggiata. Un individuo ha scritto con vernice spray nera una frase offensiva sulla porta d’ingresso dell’edificio. La polizia ha già avviato le indagini per identificare l’autore del gesto.

Sui muri del nuovo spazio in via Stalingrado sono apparse frasi offensive a pochi giorni dal taglio del nastro. Il caso riaccende il clima politico sotto le Due Torri Appena inaugurata e già presa di mira. La nuova sede di Fratelli d’Italia a Bologna, in via Stalingrado, è stata vandalizzata con una scritta offensiva realizzata con vernice spray nera sulla porta d’ingresso. La frase, comparsa nella notte, è stata scoperta questa mattina e ha immediatamente acceso la polemica politica. L’episodio arriva a pochi giorni dall’inaugurazione ufficiale, avvenuta sabato 21 marzo, trasformando un momento simbolico per il partito in un caso destinato a far discutere. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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