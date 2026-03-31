È stato inaugurato un nuovo centro Anytime Fitness a Lissone, portando a 18 il totale delle strutture della catena in Lombardia. Il nuovo centro si estende su una superficie di circa 800 metri quadrati e offre accesso alla palestra 24 ore su 7 giorni. La struttura si aggiunge alle altre presenti nella regione, rafforzando la presenza dell’azienda nel territorio.

L’apertura di un nuovo centro Anytime Fitness a Lissone segna un punto di svolta per il settore del benessere in Lombardia, portando a diciotto il numero totale di strutture attive nella regione. La struttura situata in Via San Rocco 84 si distingue per una superficie superiore agli 800 metri quadrati e per la capacità di accogliere oltre mille iscritti, rispondendo alla domanda crescente di flessibilità oraria. Questa nuova sede non è solo un luogo fisico, ma rappresenta l’evoluzione di un modello di business che pone al centro la gestione del tempo della persona, garantendo accesso 365 giorni l’anno senza interruzioni. Il lancio conferma la regione lombarda come motore principale dell’espansione nazionale del marchio, portando a 63 il conteggio complessivo dei club operativi in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anytime Fitness a Lissone: 800 mq, 18 centri in Lombardia e accesso 24/7

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