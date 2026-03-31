Antonio morto in uno scontro sull'A1 lo zio | Responsabile vuole patteggiare Non vogliamo soldi ma giustizia

Lo zio di Antonio De Simone ha chiesto al giudice di non approvare l’accordo di patteggiamento relativo all’incidente sull’A1 in cui ha perso la vita il suo nipote. Ha dichiarato che non desiderano risarcimenti, ma soltanto che venga fatta giustizia. La richiesta è stata presentata durante l’udienza preliminare, in cui si discute delle responsabilità dell’incidente.

Lo zio di Antionio De Simone chiede al giudice che non accetti il patteggiamento per l'incidente sull'A1 in cui è morto suo nipote: "Vogliamo giustizia, nessun risarcimento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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