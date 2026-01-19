La rabbia dello zio di Abanoub Youssef | Vogliamo giustizia per tutta la famiglia serve una legge severa

La famiglia e gli amici di Abanoub Youssef, giovane di 18 anni tragicamente ucciso a scuola, chiedono giustizia. Lo zio esprime la necessità di una legge più severa per tutelare le vittime e le loro famiglie, sottolineando che la perdita di Abanoub rappresenta un dolore condiviso da un’intera comunità. La vicenda evidenzia l’urgenza di interventi concreti per contrastare episodi di violenza tra i giovani.

Gianmarco Pozzi morto a Ponza, la famiglia al ministro Nordio: “Vogliamo essere ricevuti, giustizia per Gimmy”

La famiglia di Gianmarco Pozzi chiede giustizia e un incontro con il ministro Nordio dopo la tragica morte dell’uomo a Ponza. Michel Emi Maritato, criminologo e consulente della famiglia, sottolinea l’importanza di essere ascoltati, ribadendo che non si cercano privilegi, ma risposte chiare e un’attenzione che non deve essere trascurata.

È morto Abanoub Youssef, il 18enne accoltellato in classe. Arrestato uno studente: l’aggressione in una scuola a La Spezia

È deceduto Abanoub Youssef, il giovane di 18 anni ferito durante un episodio di violenza in una scuola a La Spezia. L'aggressore, uno studente della stessa istituzione, è stato arrestato. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione sulla sicurezza negli ambienti scolastici.

