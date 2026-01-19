La rabbia dello zio di Abanoub Youssef | Vogliamo giustizia per tutta la famiglia serve una legge severa
La famiglia e gli amici di Abanoub Youssef, giovane di 18 anni tragicamente ucciso a scuola, chiedono giustizia. Lo zio esprime la necessità di una legge più severa per tutelare le vittime e le loro famiglie, sottolineando che la perdita di Abanoub rappresenta un dolore condiviso da un’intera comunità. La vicenda evidenzia l’urgenza di interventi concreti per contrastare episodi di violenza tra i giovani.
Gianmarco Pozzi morto a Ponza, la famiglia al ministro Nordio: “Vogliamo essere ricevuti, giustizia per Gimmy”
La famiglia di Gianmarco Pozzi chiede giustizia e un incontro con il ministro Nordio dopo la tragica morte dell’uomo a Ponza. Michel Emi Maritato, criminologo e consulente della famiglia, sottolinea l’importanza di essere ascoltati, ribadendo che non si cercano privilegi, ma risposte chiare e un’attenzione che non deve essere trascurata.
È morto Abanoub Youssef, il 18enne accoltellato in classe. Arrestato uno studente: l’aggressione in una scuola a La Spezia
È deceduto Abanoub Youssef, il giovane di 18 anni ferito durante un episodio di violenza in una scuola a La Spezia. L’aggressore, uno studente della stessa istituzione, è stato arrestato. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione sulla sicurezza negli ambienti scolastici. La comunità si stringe intorno alla famiglia di Abanoub in questo momento di lutto.
I parenti di Abanoub Youssef, per tutti Aba, il ragazzo ucciso a coltellate da un compagno a La Spezia, manifestano tutta la loro rabbia davanti all'ospedale in un presidio: "È questa la sicurezza che viene garantita ai nostri ragazzi che vanno a scuola Se io m - facebook.com facebook
La famiglia di Abanoub tra dolore e rabbia: “Non vogliamo le scuse, vogliamo giustizia” x.com
