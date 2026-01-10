Addio a Sara e Antonella mamma e figlia morte per sospetta intossicazione | Pietracatella in lacrime

Da fanpage.it 10 gen 2026

Pietracatella piange la perdita di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, madre e figlia decedute in circostanze ancora da chiarire, con sospetta intossicazione. La comunità si stringe nel dolore di fronte a questa perdita improvvisa, mentre si attendono aggiornamenti dalle autorità competenti.

Il comune in provincia di Campobasso ha salutato Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, mamma e figlia morte per sospetta intossicazione. Palloncini bianchi e rossi, lacrime e ricordi hanno accompagnato i funerali, tra il dolore e il silenzio della comunità molisana. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

