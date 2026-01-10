Addio a Sara e Antonella mamma e figlia morte per sospetta intossicazione | Pietracatella in lacrime

Pietracatella piange la perdita di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, madre e figlia decedute in circostanze ancora da chiarire, con sospetta intossicazione. La comunità si stringe nel dolore di fronte a questa perdita improvvisa, mentre si attendono aggiornamenti dalle autorità competenti.

Il comune in provincia di Campobasso ha salutato Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, mamma e figlia morte per sospetta intossicazione. Palloncini bianchi e rossi, lacrime e ricordi hanno accompagnato i funerali, tra il dolore e il silenzio della comunità molisana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, come sono morte mamma e figlia 15enne: «Quadro clinico collassato». La sospetta intossicazione con il pesce

Leggi anche: Antonella e Sara, morte per sospetta intossicazione: sintomi dopo vigilia di Natale, erano state dimesse 2 volte

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tragedia di Natale, la comunità di Pietracatella si prepara a dire addio a Sara e Antonella; Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, perché sono morte: il cibo che si è rivelato fatale. «Sono due le ipotesi»; Morte tragica | Antonella e Sara avvelenate: Il giallo continua; Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, come sono morte: il cibo che si è rivelato fatale. Intanto papà Gianni lascia l'ospedale.

"Sarete per sempre giovani": l'addio a Sara e Antonella con un rosario di palloncini - Il momento di dolore collettivo di Pietracatella, che si è stretta ai familiari di mamma e figlia morte per una sospetta tossinfezione alimentare. rainews.it