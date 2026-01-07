Sara e Antonella morte per intossicazione a Natale il papà torna a casa dopo 10 giorni di ricovero

Sara e Antonella sono decedute per un’intossicazione durante le festività natalizie, mentre il padre, dopo dieci giorni di ricovero, è finalmente tornato a casa. La triste vicenda ha profondamente colpito Pietracatella e l’intera regione del Molise, lasciando un senso di sgomento e di grande dolore. La comunità si stringe intorno alle famiglie coinvolte, nel ricordo di una tragedia che ha segnato profondamente il territorio.

La tragedia che ha sconvolto Pietracatella e l'intero Molise continua a tenere tutti con il fiato sospeso. Dopo la morte di Sara, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute nelle ore successive al Natale dopo il ricovero all'ospedale Cardarelli di Campobasso per una sospetta intossicazione alimentare, si attendono ora nuovi sviluppi sia sul fronte sanitario sia su quello delle indagini. Intanto, arrivano aggiornamenti importanti sullo stato di salute di Giovanni Di Vita, marito e padre delle due vittime, rimasto anche lui coinvolto in questa drammatica vicenda familiare. Le condizioni di Giovanni Di Vita e il rientro in Molise.

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, come sono morte: il cibo che si è rivelato fatale. Intanto papà Gianni lascia l'ospedale - Dopo un ricovero durato dieci giorni, per Gianni Di Vita è il giorno delle dimissioni e del ritorno a casa. ilmattino.it

ANTONELLA - SARA Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte dopo Natale: resta il mistero sul cibo fatale. Dimesso il padre - Sara Di Vita, 15 anni, e la madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, sono decedute a poche ore di distanza dopo un sospetto caso di tossinfezione alimentare. statoquotidiano.it

Giovanni Di Vita, padre e marito di Sara, 15 anni, e Antonella Di Ielsi, 50, le due donne morte per sospetta intossicazione a Campobasso, è stato dimesso dall’ospedale Spallanzani. Si attendono i funerali e gli esiti degli esami degli inquirenti - facebook.com facebook

