Frane ed erosione costiera dalla Regione 62 milioni per mettere in sicurezza il territorio

La Regione Sicilia ha approvato un investimento di quasi 62 milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio. I fondi serviranno a interventi contro frane ed erosione costiera, problemi che da tempo minacciano alcune zone dell’isola. La giunta ha deciso di usare economie riprogrammabili del Psc per finanziare i lavori, che puntano a ridurre il rischio e proteggere le comunità locali.

Nuove risorse per contrastare il dissesto idrogeologico in Sicilia. La giunta regionale ha dato il via libera a uno stanziamento di quasi 62 milioni di euro destinati a interventi di mitigazione del rischio ambientale, finanziati attraverso economie riprogrammabili del Psc, il Piano di sviluppo e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

