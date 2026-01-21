Luxy SpA ottiene certificazione B Corp nell’anno del 50° anniversario

Luxy SpA, produttore di sedute per ufficio, ha ottenuto la certificazione B Corp, attestando il suo impegno verso standard elevati di responsabilità sociale e sostenibilità. Questo riconoscimento internazionale, conseguito nel 50° anniversario dell’azienda, sottolinea l’impegno di Luxy nel rispettare criteri di performance, trasparenza e rispetto ambientale, posizionandola come esempio di eccellenza nel settore.

Roma, 21 gen. (askanews) – Luxy SpA annuncia di aver ottenuto la certificazione B Corp, diventando il primo produttore di sedute per ufficio in Italia a ricevere questo riconoscimento internazionale riservato alle aziende che rispettano elevati standard di performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza. Un traguardo che conferma il percorso dell'azienda verso un modello di crescita sostenibile, responsabile e orientato al lungo periodo. La certificazione, rilasciata dall'ente indipendente B Lab, è il risultato di un rigoroso processo di valutazione che prende in esame governance, impatto ambientale, politiche verso le persone, relazioni con la comunità e responsabilità lungo la catena del valore, attestando l'impegno concreto di Luxy nell'operare secondo le migliori practice internazionali.

