Amazon ottiene certificazione Top Employer 2026 Italia per sesto anno consecutivo

Amazon riceve per il sesto anno consecutivo la certificazione Top Employer Italia 2026. Questo riconoscimento attesta l’impegno dell’azienda nel mantenere alti standard di ambiente di lavoro e sviluppo professionale per i propri dipendenti, confermando la continuità delle politiche volte alla valorizzazione delle risorse umane. La certificazione rappresenta un risultato importante nel panorama delle imprese italiane, riflettendo l’attenzione di Amazon verso una gestione responsabile e sostenibile.

(Adnkronos) – Amazon annuncia di aver conseguito il riconoscimento Top Employer 2026 in Italia per il sesto anno consecutivo. La certificazione, assegnata dall'Istituto Top Employers, premia l'impegno dell'azienda nell'offrire benessere ed efficienza sul posto di lavoro grazie all'implementazione di pratiche HR volte a rispondere alle esigenze dei dipendenti, coinvolgendoli il più possibile e creando opportunità .

